Партію Альтернатива для Німеччини офіційно визнали екстремістською у ФРН

Федеральна служба захисту конституції Німеччини класифікувала ультраправу політичну силу Альтернатива для Німеччини, як екстремістську організацію, яка становить загрозу для демократичного ладу країни.

Про це повідомляє Reuters.

АДН становить загрозу демократичному ладу Німеччини

Це рішення відкриває можливість для розширеного нагляду за партією, яка нещодавно посіла друге місце на федеральних виборах у лютому.

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Тепер влада отримала повноваження використовувати приховані методи стеження, зокрема вербування інформаторів і перехоплення комунікацій.

Представники партії АДН наразі не надали офіційного коментаря щодо ухваленого рішення.

– Уявлення про народ, що домінує в партії, засноване на етнічній приналежності та походженні, несумісне з вільним демократичним порядком. Згідно з документом, партія виключає окремі соціальні групи з повноцінної участі в суспільстві, створюючи умови, за яких вони отримують юридично підлеглий статус, – йдеться у заяві розвідки.

Також у заяві йдеться, що партія не визнає громадян із імміграційним походженням, зокрема з мусульманських країн, повноцінними членами німецького суспільства.

Такий підхід, на думку розвідки, веде до наклепів та зневаги щодо конкретних людей і груп, посилюючи ірраціональні страхи та ворожість до них.

Цей крок було зроблено напередодні інавгурації нового канцлера Фрідріха Мерца — лідера Християнсько-демократичного союзу.

На тлі цього в Німеччині триває жвава дискусія, як слід взаємодіяти з АДН у парламенті, де вона отримала рекордну кількість мандатів.

Попри офіційний статус, що ускладнить партії доступ до державних посад і призведе до соціального стигматизування, експерти попереджають: це рішення може ще більше посилити підтримку партії.

За останніми соцопитуваннями, вона демонструє стабільне зростання рейтингів.

Раніше екстремістським вже було визнано молодіжне крило Альтернативи для Німеччини, а у 2021 році вся партія отримала статус такої, що підозрюється в екстремізмі.

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