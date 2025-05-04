Россия использует одноразовых агентов для провокаций и диверсий в Европе. Часто такие лица даже не осознают, что работают на российскую разведку.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как Россия использует своих агентов в Европе

Издание отмечает, что в течение прошлого года в странах Европы произошли ряд диверсий — от взрывов до разбития окон в авто проукраинских политиков или журналистов.

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После победы на выборах в США Дональда Трампа Москва несколько снизила интенсивность этих нападений, вероятно, из-за нежелания окончательно портить отношения с Вашингтоном. Но России не будет сложно в определенный момент возобновить эти атаки.

Что касается Европы, то проблемой являются не столько нападения, а именно сложность связать каждый отдельный случай с Россией. Это усложняет то, что россияне используют для таких атак не штатных агентов, а случайных людей.

К примеру, в странах Балтии спецслужбы РФ вербуют диверсантов прежде всего среди местного русскоязычного населения. Часто вербовка происходит, когда эти люди едут в Россию. Затем общение продолжается через Telegram.

Такие люди не всегда идут на сотрудничество по идейным причинам. Часто мотивом являются деньги или шантаж.

В других странах Европы Москва вербует таких агентов через Telegram. Целевой группой часто являются мигранты, которые привыкли к одноразовым “серым” заработкам с низкой оплатой. Подобную работу предлагают через группы в мессенджере. В основном мигранты даже не осознают, что становятся инструментом акта межгосударственного саботажа.

Для россиян преимущество использования одноразовых агентов заключается в том, что в случае провала задания или ареста исполнителя, Москва может просто оставить его отбывать наказание в тюрьме.

Представитель европейской службы безопасности сказал: Вы сажаете одного человека, а на его место появляется другой. Эти люди одноразовые, и Москве до них нет дела.

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