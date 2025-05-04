Одноразові агенти: як Росія вербує людей для диверсій у країнах Європи

Росія використовує одноразових агентів для провокацій та диверсій у Європі. Часто такі особи навіть не усвідомлюють, що працюють на російську розвідку.

Про це пише британська газета The Guardian.

Як Росія використовує своїх агентів у Європі

Видання зазначає, що протягом минулого року у країнах Європи трапилися низки диверсій – від вибухів до побиття вікон в авто проукраїнських політиків або журналістів.

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Після перемоги на виборах у США Дональда Трампа Москва дещо знизила інтенсивність цих нападів, ймовірно, через небажання остаточно псувати відносити з Вашингтоном. Але Росії не буде складно у певний момент поновити ці атаки.

Щодо Європи, то проблемою є стільки напади, а саме складність пов’язати кожен окремий випадок із Росією. Це ускладнює те, що росіяни використовують для таких атак не штатних агентів, а випадкових людей.

Приміром, у країнах Балтії спецслужби РФ вербують диверсантів перш за все серед місцевого російськомовного населення. Часто вербування відбувається, коли ці люди їдуть до Росії. Потім спілкування продовжується через Telegram.

Такі люди не завжди йдуть на співпрацю з ідейних причин. Часто мотивом є гроші або шантаж.

В інших країнах Європи Москва вербує таких агентів через Telegram. Цільовою групою часто є мігранти, які звикли до одноразових “сірих” заробітків з низькою оплатою. Подібну роботу пропонують через групи у месенджері. Здебільшого мігранти навіть не усвідомлюють, що стають інструментом акту міждержавного саботажу.

Для росіян перевага використання одноразових агентів полягає в тому, що у разі провалу завдання чи арешту виконавця, Москва може просто залишити його відбувати покарання у в’язниці.

Представник європейської служби безпеки сказав: Ви ув’язнюєте одну людину, а на її місце з’являється інша. Ці люди одноразові, і Москві до них байдуже.

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