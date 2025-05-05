ЕС в июне решит, что будет с украинскими беженцами после 2026 года

Вопрос о том, что ждет украинских беженцев в странах Европейского Союза после марта 2026 года, могут решить уже в июне, ведь тогда должно состояться заседание министров внутренних дел ЕС.

Об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала 5 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЕС определится относительно дальнейшей судьбы украинских беженцев

— Защита беженцев в ЕС действует до марта 2026 года, конечно, мы не можем ждать до последней минуты с тем, какая ситуация будет дальше. Дискуссии продолжаются, но главная дискуссия будет в июне, когда будет проходить заседание Совета министров внутренних дел, где будет участвовать министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, — сообщил премьер.

Он надеется, что на заседании удастся определить общую позицию ЕС и найти решение. По его словам, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, но уже сейчас нужно думать о том, что делать после марта 2026 года.

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Фиала отметил, что Чехия приняла больше всего украинцев в пересчете на количество местного населения. Часть из них уже удалось интегрировать в экономику страны — около 160 тыс. украинцев там работают.

Напомним, во время пресс-конференции была подписана Совместная декларация создания Центра единства (Unity Hub) Украины в Чехии.

Как отметил Владимир Зеленский, в этих центрах украинцы смогут получить юридическую помощь и поддержку в поиске своего пути в Украине, в частности по трудоустройству.

Источник : Офис президента

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