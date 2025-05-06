Цены на золото обновили двухнедельный пик: что стало причиной

Цены на золото 5 мая достигли двухнедельного максимума из-за растущего спроса на этот металл, вызванного угрозами президента США Дональда Трампа относительно тарифов. Это произошло на фоне ожиданий решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике.

Об этом пишет Reuters.

Рост цен на золото

Спотовая цена на золото выросла на 1,4%, достигнув $3 381,37 за унцию, что стало самым высоким показателем с 22 апреля. Также фьючерсы на золото в США выросли на 2%, до $3 389,20.

Сейчас смотрят

— Структурные факторы, которые поддерживали золото в последние недели, все еще присутствуют — торговая напряженность не утихла, беспокойство относительно доллара как резервной валюты, — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Он также прогнозирует, что золото может снова превысить отметку $3 500 в этом году.

Reuters напомнило, что Трамп объявил о введении 100% пошлины на фильмы, произведенные за рубежом, но детали этого решения не раскрыл. В понедельник он сообщил, что в течение двух недель планирует ввести тарифы на фармацевтические товары.

Тогда как золото часто используют как безопасный актив во время политической и финансовой неопределенности. Так, в прошлом месяце драгоценный металл подорожал до $3500,05 за унцию, что стало историческим максимумом. Это произошло из-за спроса со стороны центральных банков, опасения относительно торговой войны и высокого инвестиционного спроса.

Ожидается, что в среду ФРС будет сохранять ставки на том же уровне, но все будут пристально следить за комментариями главы резервной системы Джерома Пауэлла, чтобы понять дальнейшее направление политики центрального банка.

По данным LSEG, трейдеры прогнозируют снижение ставки на 75 базисных пунктов в этом году, причем первое снижение может произойти в июле. Низкие процентные ставки снижают расходы на содержание нерентабельных слитков.

Кроме золота, выросли цены и на другие металлы: серебро подорожало на 1,6%, до $33,01 за унцию, платина — на 1,6% до $974,28, а палладий — на 1% до $950,38.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.