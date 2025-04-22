Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 8-му випуску – на кухні панувала великодня атмосфера
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
Терміново
Київ під комбінованою атакою: двоє загинули, ще 54 постраждало, включно з дітьми
Конгресмен США побував на фронті в Україні та надіслав послання Путіну
Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Ціна золота побила історичний рекорд: яка причина

ціна на золото
Фото: Depositphotos

Вартість золота стрімко зростає і перевищила $3 500 за унцію. Причина в тому, що інвестори почали масово виводити гроші з американських акцій, облігацій і навіть долара. Це сталося через побоювання, що Дональд Трамп може звільнити голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.

Про це повідомляє Bloomberg.

Золото подорожчало до $3 500 за унцію

У вівторок, 22 квітня, ціни на золото зросли ще на 2,2% після стрибка на 2,9% днем раніше. Це сталося після того, як Дональд Трамп закликав ФРС терміново знизити ставки.

Зараз дивляться

Як пише Bloomberg, такий тиск на центральний банк сприйняли як загрозу його незалежності, через що долар впав до найнижчого рівня з 2023 року.

– Швидке зростання золота цього року говорить мені про те, що ринки менше довіряють США, ніж будь-коли. Наратив торгівля Трампом перетворився на наратив продати Америку, – сказав Лі Лян Ле, аналітик Kallanish Index Services.

З початку 2025 року золото зросло в ціні на третину. Це сталося через торговельну напруженість, яка дестабілізувала ринки і знизила довіру до активів у доларах.

– Потоки в біржові фонди, забезпечені цінними металами, і купівля центральним банком підтримали зростання, при цьому ціни цього року зростали щомісяця, – пише Bloomberg.

Банки прогнозують подальше зростання цін. Наприклад, у Goldman Sachs вважають, що вартість золота може досягти $4 000 за унцію вже до середини 2026 року. А в компанії Jefferies назвали золото “єдиним справжнім надійним активом, який залишився”.

Читайте також
Німеччина через політику Трампа хоче повернути свої золоті запаси зі сховища США
ціна на золото

Джерело: Bloomberg
Інвестиції, Інвестори, долар, Дональд Трамп, золото, Ціна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Останні новини
Вибухи в Житомирі: до міста летіли російські ракети
Ракета
Вибухи в Павлограді: РФ запустила в бік міста ракети та дрони
Обстріл дронами та ракетами
Ракета, яку РФ застосовує проти України: що відомо про Х-555
ракета
Атака на Київщину 24 квітня: у Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку
Вибухи на Київщині 24 квітня 2025: що відомо
Удари ракетами та Шахедами: РФ здійснює масований обстріл України
ППО

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь