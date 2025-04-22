Ціна золота побила історичний рекорд: яка причина

Вартість золота стрімко зростає і перевищила $3 500 за унцію. Причина в тому, що інвестори почали масово виводити гроші з американських акцій, облігацій і навіть долара. Це сталося через побоювання, що Дональд Трамп може звільнити голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.

Про це повідомляє Bloomberg.

Золото подорожчало до $3 500 за унцію

У вівторок, 22 квітня, ціни на золото зросли ще на 2,2% після стрибка на 2,9% днем раніше. Це сталося після того, як Дональд Трамп закликав ФРС терміново знизити ставки.

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Як пише Bloomberg, такий тиск на центральний банк сприйняли як загрозу його незалежності, через що долар впав до найнижчого рівня з 2023 року.

– Швидке зростання золота цього року говорить мені про те, що ринки менше довіряють США, ніж будь-коли. Наратив торгівля Трампом перетворився на наратив продати Америку, – сказав Лі Лян Ле, аналітик Kallanish Index Services.

З початку 2025 року золото зросло в ціні на третину. Це сталося через торговельну напруженість, яка дестабілізувала ринки і знизила довіру до активів у доларах.

– Потоки в біржові фонди, забезпечені цінними металами, і купівля центральним банком підтримали зростання, при цьому ціни цього року зростали щомісяця, – пише Bloomberg.

Банки прогнозують подальше зростання цін. Наприклад, у Goldman Sachs вважають, що вартість золота може досягти $4 000 за унцію вже до середини 2026 року. А в компанії Jefferies назвали золото “єдиним справжнім надійним активом, який залишився”.

Джерело : Bloomberg

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