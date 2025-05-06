Европейцы и американцы опасаются, что Третья мировая война произойдет в течение 10 лет

Многие американцы и западноевропейцы считают, что в течение 5-10 лет может вспыхнуть Третья мировая война.

Об этом говорится в исследовании YouGov, пишет издание The Guardian.

Третья мировая может вспыхнуть в течение десятилетия

По данным опроса, от 41% до 55% респондентов из пяти стран: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, верят в вероятность Третьей мировой войны в течение следующих 5-10 лет. Это мнение разделяют и 45% американцев.

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Большинство (от 68% до 76%) считают, что новый конфликт будет связан с применением ядерного оружия. От 57% до 73% опрошенных заявили, что Третья мировая война приведет к большим человеческим потерям, чем в 1939-1945 годах. А от 25% до 44% респондентов считают, что в третьей мировой погибнет большинство населения планеты.

Большинство людей, от 66% в Италии до 89% в Великобритании, ожидают, что их страна будет втянута в такую войну. В то же время от 16% в Италии до 44% во Франции считают, что их вооруженные силы смогут защитить свой народ.

71% опрошенных американцев доверяют американским вооруженным силам. От 72% до 82% западноевропейцев и 69% американцев заявили, что именно Россия станет причиной новой мировой войны.

Союзник Европы в случае войны

Союзником Европы видят Соединенные Штаты. Однако 58% испанцев, 55% немцев и 53% французов считают напряженность в отношениях с США большой или умеренной угрозой для мира на континенте.

От 45% до 56% западноевропейцев и американцев также считают, что ЕС, созданный частично с целью поддержания мира в Европе, внес значительный вклад в отсутствие войны.

Источник : The Guardian

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