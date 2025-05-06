Європейці та американці побоюються, що Третя світова війна станеться впродовж 10 років

Багато американців і західноєвропейців вважають, що протягом 5-10 років може спалахнути Третя світова війна.

Про це йдеться у дослідженні YouGov, пише видання The Guardian.

Третя світова може спалахнути протягом десятиліття

За даними опитування, від 41% до 55% респондентів з п’яти країн: Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, вірять у ймовірність виникнення Третьої світової війни протягом наступних 5-10 років. Цю думку поділяють і 45% американців.

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Більшість (від 68% до 76%) вважають, що новий конфлікт буде пов’язаний із застосуванням ядерної зброї. Від 57% до 73% опитаних заявили, що Третя світова війна призведе до більших людських втрат, ніж у 1939-1945 роках. А від 25% до 44% респондентів вважають, що у Третій світовій загине більшість населення планети.

Більшість людей, від 66% в Італії до 89% у Великій Британії, очікують, що їхня країна буде втягнута в таку війну. Водночас від 16% в Італії до 44% у Франції вважають, що їхні збройні сили зможуть захистити свій народ.

71% опитаних американців довіряють американським збройним силам. Від 72% до 82% західноєвропейців і 69% американців заявили, що саме Росія стане причиною нової світової війни.

Союзник Європи у разі війни

Союзником Європи вбачають Сполучені Штати. Проте 58% іспанців, 55% німців та 53% французів вважають напруженість у відносинах з США великою або помірною загрозою для миру на континенті.

Від 45% до 56% західноєвропейців і американців також вважають, що ЄС, створений частково з метою підтримання миру в Європі, зробив значний внесок у відсутність війни.

Джерело : The Guardian

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