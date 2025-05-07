Макрон: Франція та ФРН працюватимуть над досягненням 30-денного припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та Німеччина продовжать працювати над досягненням 30-денного припинення вогню.

Також він висловив сумнів, що російський диктатор Володимир Путін дотримуватиметься оголошеного ним же так званого триденного перемир’я з 8 травня.

Про це він сказав під час пресконференції з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Парижі.

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Еммануель Макрон наголосив, що Париж і Берлін перебувають у тісному контакті щодо підтримки України і продовжать працювати над досягненням 30-денного припинення вогню.

Зі свого боку Мерц висловив сподівання, що невдовзі вдасться домовитися про постійне припинення вогню в Україні. Водночас канцлер утримався від взяття на себе будь-яких зобов’язань щодо безпеки України.

Макрон про “триденне перемир’я” Путіна

Коментуючи оголошене Путіним “перемир’я”, яке припадає на 9 травня, коли у Москві запланований парад, французький лідер задався питанням, наскільки серйозно намісник Кремля налаштований на тривалий мир.

— Окрім обіцяних трьох днів, якого, безсумнівно, не дотримуватимуться, як і попереднього, чи налаштований російський президент нарешті серйозно? Чи вирішить він (Путін, – Ред.) нарешті дотриматися свого слова, особливо обіцянок, які він дав під час переговорів з адміністрацією США? – риторично запитав Макрон.

За словами президента Франції, відповідь на це питання є “важливою для нас”.

“Триденне перемир’я” Путіна

Наприкінці квітня Путін оголосив нове так зване перемир’я у війні проти України, яке триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Дати припали на відзначення у Росії 80-річчя Дня перемоги – 9 травня у Москві запланований парад.

Україна ж 8 травня відзначає з іншими країнами світу День пам’яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років, а 9 травня святкуватимуть День Європи.

Очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що оголошені Путіним три дні “перемир’я” у війні Росії проти України є недостатнім кроком. Замість цього потрібен справедливий і тривалий мир.

В ООН заявили, що хочуть бачити саме закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права й статуту Організації.

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