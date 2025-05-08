Партизаны лишили связи военные объекты РФ в Подмосковье

Агент партизанского движения Атеш совершил диверсию в Могильцах Московской области РФ.

Диверсия партизан в Могильцах в Подмосковье: что известно

Деталями успешно устроенной диверсии в подмосковных Могильцах представители движения Атеш поделились 8 мая.

По их данным, агент Атеш уничтожил оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

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В результате начались перебои со связью на важных военных объектах, среди которых:

629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857);

21 отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641);

военный городок, где дислоцируются в/ч 20007, 03523 и 51084;

483 военный следственный отдел Следственного комитета РФ;

распределительный склад компании СберЛогистика (выполняет контракты для Министерства обороны РФ).

– Нарушение связи и энергоснабжения создало хаос в управлении подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами. Это напоминание, что Атеш рядом. Мы видим все и бьем точно, – отметили представители партизанского движения.

Могильцы Московской области РФ на карте

Могильцы – село на севере Московской области РФ, что в 30 км от Московской кольцевой автодороги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Атеш

Фото: Атеш

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