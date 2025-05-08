Партизани позбавили зв’язку військові об’єкти РФ у Підмосков’ї
Агент партизанського руху Атеш здійснив диверсію в Могильцях Московської області РФ.
Диверсія партизанів у Могильцях у Підмосков’ї: що відомо
Деталями успішно влаштованої диверсії в підмосковних Могильцях представники руху Атеш поділилися 8 травня.
За їхніми даними, агент Атеш знищив обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону.
Унаслідок цього почалися перебої зі зв’язком на важливих військових об’єктах, серед яких:
- 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857);
- 21 окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641);
- військове містечко, де дислокуються в/ч 20007, 03523 и 51084;
- 483 військовий слідчий відділ Слідчого комітету РФ;
- розподільчий склад компанії СберЛогістика (виконує контракти для Міністерства оборони РФ).
– Порушення зв’язку та енергопостачання створило хаос в управлінні підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об’єктами. Це нагадування, що Атеш поряд. Ми бачимо все й б’ємо точно, – зауважили представники партизанського руху.
Могильці Московської області РФ на карті
Могильці – село на півночі Московської області РФ, що за 30 км від Московської кільцевої автодороги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Атеш
Фото: Атеш