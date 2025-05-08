В какой стране самые высокие пенсии: рейтинг

Пенсии — это один из ключевых элементов социальной защиты, который обеспечивает финансовую поддержку людям после завершения трудовой деятельности.

Надежная пенсионная система не только гарантирует достойную жизнь пожилым людям, но и способствует экономической стабильности и социальной справедливости. Она может функционировать в виде государственных программ, частных накоплений или сочетания этих подходов в зависимости от модели, которую выбрала страна.

Факты ICTV узнавали, в какой стране самые высокие пенсии и насколько ее жители доверяют сфере пенсионного обеспечения.

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Где платят самые высокие пенсии в мире

Компания Mercer совместно с CFA Institute представила ежегодный рейтинг пенсионных индексов. Пенсионная система Нидерландов снова стала лучшей в мире, тогда как Исландия и Дания сохранили соответственно второе и третье места.

По словам Пата Томлинсона, президента и CEO компании Mercer, на фоне снижения рождаемости и роста продолжительности жизни пенсионные системы выходят на первый план. По его мнению, улучшение взаимодействия между государственными и частными пенсионными системами, расширение охвата работников и поддержка трудоустройства пожилых людей — это важные шаги к лучшему будущему для пенсионеров.

В мире все больше отказываются от моделей с фиксированными выплатами в пользу пенсий с фиксированными взносами (DC). В отчете рассматриваются преимущества и риски такого перехода как для самих пенсионных фондов, так и для людей.

Переход к пенсиям с фиксированными взносами передает основную ответственность за пенсионное планирование будущим пенсионерам.

Где самые высокие в мире пенсии, общая оценка пенсионной системы:

Нидерланды — 84,8 балла Исландия — 83,4 балла Дания — 81,6 балла

Кто получает самые высокие пенсии в мире: какая страна

Самое интересное, что по уровню адекватности, который отвечает за размер выплат, а также предоставленные льготы, на первом месте находятся Нидерланды (86,3 балла). На втором месте по размерам выплат Дания с 84 баллами, а на третьем месте — Исландия с 82 баллами.

По общей оценке, Дания оказалась на третьем месте из-за низкого балла целостности, который составляет 76,3. Именно этот показатель отражает уровень доверия к системе.

Из-за роста продолжительности жизни, высоких процентных ставок и удорожания услуг ухода государственные бюджеты испытывают повышенную нагрузку — в 2024 году это привело к небольшому общему снижению оценок. В нескольких странах (Китай, Мексика, Индия, Франция) уже начали пенсионные реформы, хотя некоторые из них еще не учтены в нынешнем рейтинге.

Что такое пенсионный индекс

Индекс пенсии (MCGPI) рассчитывается как взвешенное среднее трех основных компонентов: адекватности, устойчивости и целостности пенсионной системы.

Компонент адекватности оценивает, насколько система обеспечивает достаточный доход после выхода на пенсию, учитывая минимальные пенсии, уровень замещения дохода, налоговые льготы и активы домохозяйств.

Устойчивость определяет долгосрочную жизнеспособность системы с учетом демографии, уровня сбережений, участия работников в программах и фискальной стабильности. Целостность отражает уровень доверия к системе, включая регулирование, защиту прав участников, качество управления и прозрачность информации.

После оценки каждого компонента по шкале от 0 до 100 баллов вычисляется общий индекс по формуле: 40% адекватность + 35% устойчивость + 25% целостность. Такой подход позволяет комплексно сравнивать пенсионные системы разных стран по ключевым показателям эффективности.

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Джерело: CFA Institute

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