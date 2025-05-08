В якій країні найвищі пенсії: рейтинг

Пенсії — це один із ключових елементів соціального захисту, який забезпечує фінансову підтримку людям після завершення трудової діяльності. Надійна пенсійна система не лише гарантує гідне життя літнім людям, а й сприяє економічній стабільності та соціальній справедливості. Вона може функціонувати у вигляді державних програм, приватних накопичень або поєднання цих підходів, залежно від моделі, яку обрала країна.

Факти ICTV дізнавалися, у якій країні найвищі пенсії та на скільки її жителі довіряють сфері пенсійного забезпечення.

Де платять найвищі пенсії у світі

Компанія Mercer, спільно з CFA Institute представила щорічний рейтинг пенсійних індексів. Пенсійна система Нідерландів знову стала найкращою у світі, тоді як Ісландія та Данія зберегли відповідно друге та третє місця.

Зараз дивляться

За словами Пата Томлінсона, президента і CEO компанії Mercer, на тлі зниження народжуваності та зростання тривалості життя пенсійні системи виходять на перший план. На його думку, покращення взаємодії між державними та приватними пенсійними системами, розширення охоплення працівників та підтримка працевлаштування літніх людей — це важливі кроки до кращого майбутнього для пенсіонерів.

У світі все більше відмовляються від моделей із фіксованими виплатами на користь пенсій із фіксованими внесками (DC). У звіті розглядаються переваги та ризики такого переходу як для самих пенсійних фондів, так і для людей.

Перехід до пенсій із фіксованими внесками, передає основну відповідальність за пенсійне планування майбутнім пенсіонерам.

Де найвищі у світі пенсії, загальна оцінка пенсійної системи:

Нідерланди — 84,8 бала Ісландія — 83,4 бала Данія — 81,6 бала

Хто отримує найвищі пенсії у світі: яка країна

Найцікавіше, що за рівнем адекватності, який відповідає за розмір виплат, а також надані пільги, на першому місці знаходяться Нідерланди (86,3 бала). На другому місці за розмірами виплат Данія з 84 балами, а на третьому місці – Ісландія з 82 балами.

За загальною оцінкою Данія опинилася на третьому місці через низький бал цілісності, який становить 76,3. Саме цей показник відображає рівень довіри до системи.

Через зростання тривалості життя, високі процентні ставки й дорожчання послуг догляду, державні бюджети зазнають підвищеного навантаження — у 2024 році це спричинило невелике загальне зниження оцінок. У кількох країнах (Китай, Мексика, Індія, Франція) вже розпочали пенсійні реформи, хоча деякі з них ще не враховано у цьогорічному рейтингу.

Що таке пенсійний індекс

Індекс пенсії (MCGPI) розраховується як зважене середнє трьох основних компонентів: адекватності, стійкості та цілісності пенсійної системи.

Компонент адекватності оцінює, наскільки система забезпечує достатній дохід після виходу на пенсію, враховуючи мінімальні пенсії, рівень заміщення доходу, податкові пільги та активи домогосподарств.

Стійкість визначає довгострокову життєздатність системи, з урахуванням демографії, рівня заощаджень, участі працівників у програмах і фіскальної стабільності. Цілісність відображає рівень довіри до системи, включаючи регулювання, захист прав учасників, якість управління та прозорість інформації.

Після оцінки кожного компоненту за шкалою від 0 до 100 балів, обчислюється загальний індекс за формулою: 40% адекватність + 35% стійкість + 25% цілісність. Такий підхід дозволяє комплексно порівнювати пенсійні системи різних країн за ключовими показниками ефективності.

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Джерело: CFA Institute

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