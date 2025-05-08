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Ирина Гамалий, редактор сайта

Война РФ против Украины напоминает об актуальности уроков Второй мировой – Стармер

Кір Стармер у Києві 16 січня 2025
Фото: Офис президента

Глава правительства Великобритании Кир Стармер выразил убеждение, что вторжение России в Украину свидетельствует: Вторая мировая война – “не просто история”.

Об этом он заявил в подкасте We Have Ways Of Making You Talk, передает LCB.

События Второй мировой войны отзываются сейчас

В четверг, 8 мая, отмечают 80 лет со дня победы над нацистской Германией во Второй мировой войне 1939-1945 годов. По словам Стармера, эта дата является “очень важной частью нашей истории, которой мы должны чрезвычайно гордиться как страна”.

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Он также упомянул об участии украинских военнослужащих в параде в Лондоне, который был посвящен 80 годовщине Дня Победы в Европе. По его словам, это является напоминанием о том, что события Второй мировой не потеряли актуальности.

 — У меня есть дети, которые живут в мире и демократии благодаря другим людям, и это невероятно… Эти ценности свободы и демократии имеют значение сегодня, — подчеркнул премьер.

Стармер добавил, что чувствует личную ответственность за то, чтобы сохранить мир, который царит в Европе с 1945 года.

Он также заверил в своей преданности усилиям НАТО, назвав альянс “краеугольным камнем этого мира на десятилетия вперед”.

Британия способна быть решительной, как и 80 лет назад

Британский премьер вспомнил сотрудничество с президентом Франции Эммануэлем Макроном по созданию “коалиции желающих”, которая, по его мнению, демонстрирует, что Британия способна действовать решительно, как это было 80 лет назад.

— Если вы действительно собираетесь изменить ситуацию, вы должны двигаться со скоростью тех, кто хочет продвинуться дальше всех. Когда у вас есть группа или коалиция любого типа, всегда есть соблазн двигаться со скоростью страны, которая хочет двигаться медленнее всего или является более осторожной по разным причинам. Я думаю, что то, что мы сделали с “коалицией желающих” — это прорваться через это и сказать: Нет, если мы будем двигаться в темпе наиболее неохотного или наиболее осторожного члена, то мы будем идти очень медленно и не очень далеко, — подчеркнул Стармер.

Напомним, украинские военные приняли участие в большом военном шествии, состоявшемся в Лондоне по случаю 80-летия Дня победы в Европе — даты, которая символизирует завершение боевых действий на европейском фронте Второй мировой войны.

Украинские бойцы прошли по центральным улицам города бок о бок с около тысячей военнослужащих Великобритании, представителями кавалерии и военными оркестрами

Участие ВСУ стало мощным знаком международной солидарности с Украиной в ее противостоянии российской агрессии.

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Война в Украине, Великобритания, Друга світова війна, ВСУ, Кир Стармер
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