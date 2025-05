Війна РФ проти України нагадує про актуальність уроків Другої світової – Стармер

Глава уряду Великої Британії Кір Стармер висловив переконання, що вторгнення Росії в Україну засвідчує: Друга світова війна – “не просто історія”.

Про це він заявив у подкасті We Have Ways Of Making You Talk, передає LCB.

Події Другої світової війни відгукуються зараз

У четвер, 8 травня, відзначають 80 років з дня перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні 1939-1945 років. За словами Стармера, ця дата є “дуже важливою частиною нашої історії, якою ми повинні надзвичайно пишатися як країна”.

Він згадав про участь українських військовослужбовців у параді в Лондоні, який був присвячений 80 річниці Дня Перемоги у Європі. За його словами, це є нагадуванням про те, що події Другої світової не втратили актуальності.

– У мене є діти, які живуть у мирі та демократії завдяки іншим людям, і це неймовірно… Ці цінності свободи і демократії мають значення сьогодні, – наголосив прем’єр.

Стармер додав, що відчуває особисту відповідальність за те, щоб зберегти мир, який панує у Європі з 1945 року.

Він також запевнив у своїй відданості зусиллям НАТО, назвавши альянс “наріжним каменем цього миру на десятиліття вперед”.

Британія здатна бути рішучою, як і 80 років тому

Британський прем’єр згадав співпрацю з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо створення “коаліції охочих”, яка, на його думку, демонструє, що Британія здатна діяти рішуче, як це було 80 років тому.

– Якщо ви дійсно маєте намір змінити ситуацію, ви повинні рухатися зі швидкістю тих, хто хоче просунутися найдалі. Коли у вас є група або коаліція будь-якого типу, завжди є спокуса рухатися зі швидкістю країни, яка хоче рухатися найповільніше або є більш обережною з різних причин. Я думаю, що те, що ми зробили з “коаліцією охочих” – це прорватися через це і сказати: Ні, якщо ми будемо рухатися в темпі найбільш неохочого або найбільш обережного члена, то ми будемо йти дуже повільно і не дуже далеко, – наголосив Стармер.

Нагадаємо, українські військові взяли участь у великій військовій ході, що відбулася в Лондоні з нагоди 80-річчя Дня перемоги в Європі – дати, яка символізує завершення бойових дій на європейському фронті Другої світової війни.

Українські бійці пройшли центральними вулицями міста пліч-о-пліч із близько тисячею військовослужбовців Великої Британії, представниками кавалерії та військовими оркестрами

Участь ЗСУ стала потужним знаком міжнародної солідарності з Україною у її протистоянні російській агресії.

