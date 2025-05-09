Мы будем готовы реагировать решительно: Макрон об отказе РФ от 30-дневного перемирия
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Стороны обсудили прекращение огня в Украине.
Об этом президент Франции написал в соцсети X (ранее Twitter).
Макрон и Трамп обсудили прекращение огня в Украине
По словам президента Франции, он поддерживает четкий призыв Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня. Он отметил, что этот призыв уже утром пятницы поддержали партнеры из Великобритании и Скандинавии.
Макрон подчеркнул, что все стороны должны действовать немедленно — без проволочек и попыток затянуть время.
— Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США, — написал он.
Ранее Макрон обсудил идею 30-дневного перемирия с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они разговаривали о том, что РФ должна взять на себя обязательства остановить огонь на месяц, чтобы дать шанс на реальные мирные переговоры.
Источник: Эммануэль Макрон