Мы будем готовы реагировать решительно: Макрон об отказе РФ от 30-дневного перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Стороны обсудили прекращение огня в Украине.

Об этом президент Франции написал в соцсети X (ранее Twitter).

Макрон и Трамп обсудили прекращение огня в Украине

По словам президента Франции, он поддерживает четкий призыв Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня. Он отметил, что этот призыв уже утром пятницы поддержали партнеры из Великобритании и Скандинавии.

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Макрон подчеркнул, что все стороны должны действовать немедленно — без проволочек и попыток затянуть время.

— Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США, — написал он.

Ранее Макрон обсудил идею 30-дневного перемирия с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они разговаривали о том, что РФ должна взять на себя обязательства остановить огонь на месяц, чтобы дать шанс на реальные мирные переговоры.

Источник: Эммануэль Макрон

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