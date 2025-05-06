Необхідні зобов’язання з боку РФ: Стармер і Макрон обговорили 30-денне перемир’я

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови ввечері 5 травня обговорили війну в Україні, зокрема необхідність того, щоб Росія взяла на себе зобов’язання щодо 30-денного перемир’я.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

30-денне перемир’я в Україні: відбулася розмова Стармера з Макроном

– Повертаючись до ситуації в Україні, лідери обговорили необхідність того, щоб Росія взяла на себе зобов’язання припинити вогонь на 30 днів для забезпечення змістовних мирних переговорів, – мовиться у повідомленні.

Стармер у розмові зауважив, що Україна вже довела, що хоче і готова сісти за стіл переговорів і є стороною миру.

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Сторони також обговорили підготовку до майбутнього саміту Великої Британії та Франції, який відбудеться цього року, і домовилися посилити амбіції між двома країнами в усіх сферах, зокрема оборони і безпеки, а також щодо нелегальної міграції.

Крім того, йшлося про саміт ЄС — Великобританія, проведення якого заплановано на найближчі тижні.

Російський диктатор Володимир Путін 28 квітня голосив так зване перемир’я у війні проти України, яке триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню з будь-якої дати, але на 30 днів, як іще 11 березня пропонували Сполучені Штати Америки.

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