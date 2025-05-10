Германия засекретит передачу оружия Украине — Tagesspiegel

Новое правительство Германии решило вернуться к более секретному подходу в вопросе поставок оружия в Украину.

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Германия засекретит данные о передаче оружия Украине

СМИ сообщают, что после трех лет открытости новое федеральное правительство больше не будет предоставлять полную информацию о переданной или запланированной военной помощи.

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Отныне поставки немецкого оружия в Украину в основном будут оставаться непубличными.

— Федеральное правительство значительно сократит количество коммуникаций по поставкам систем вооружения в будущем, — сообщили источники.

Это объясняется стремлением лишить Россию возможности получить военное преимущество. Такой подход является частью тактики, которая предусматривает минимизацию публичных обсуждений темы поставок оружия.

Отмечается, что правительство Фридриха Мерца возвращается к старой практике, когда такие данные оставались засекреченными. Как именно Бундестаг будет получать информацию о новых поставках, пока не известно.

Как пишет Tagesspiegel, в отличие от развертывания войск, одобрение парламентом для этого не является обязательным. Однако, вероятно, парламент будет проинформирован о поставках оружия на закрытом заседании Комитета обороны.

Источник: Tagesspiegel

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