Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Кремль тратит $100 млрд, чтобы не остаться на параде в одиночестве — ЦПД
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Нуждается в проверке
Вікторія Васьковська, редактор сайта

Германия засекретит передачу оружия Украине — Tagesspiegel

Танк Leopard 1, український екіпаж
Фото: Getty Images

Новое правительство Германии решило вернуться к более секретному подходу в вопросе поставок оружия в Украину.

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Германия засекретит данные о передаче оружия Украине

СМИ сообщают, что после трех лет открытости новое федеральное правительство больше не будет предоставлять полную информацию о переданной или запланированной военной помощи.

Сейчас смотрят

Отныне поставки немецкого оружия в Украину в основном будут оставаться непубличными.

— Федеральное правительство значительно сократит количество коммуникаций по поставкам систем вооружения в будущем, — сообщили источники.

Это объясняется стремлением лишить Россию возможности получить военное преимущество. Такой подход является частью тактики, которая предусматривает минимизацию публичных обсуждений темы поставок оружия.

Отмечается, что правительство Фридриха Мерца возвращается к старой практике, когда такие данные оставались засекреченными. Как именно Бундестаг будет получать информацию о новых поставках, пока не известно.

Как пишет Tagesspiegel, в отличие от развертывания войск, одобрение парламентом для этого не является обязательным. Однако, вероятно, парламент будет проинформирован о поставках оружия на закрытом заседании Комитета обороны.

Читайте также
Германия выделила Украине новый пакет военной помощи
ППО Iris-T

Источник: Tagesspiegel

Война в Украине, військова допомога, Німеччина, Поддержка Украины, Украина, Украина-Германия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь