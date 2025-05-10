Німеччина засекретить передавання зброї Україні – Tagesspiegel

Новий уряд Німеччини вирішив повернутися до більш секретного підходу в питанні постачання зброї в Україну.

Про це пише Tagesspiegel із посиланням на джерела в урядових колах.

Німеччина засекретить дані про передання зброї Україні

ЗМІ повідомляють, що після трьох років відкритості новий федеральний уряд більше не надаватиме повну інформацію про передану або заплановану військову допомогу.

Зараз дивляться

Відтепер постачання німецької зброї в Україну здебільшого залишатимуться непублічними.

– Федеральний уряд значно скоротить кількість комунікацій щодо постачання систем озброєння в майбутньому, – повідомили джерела.

Це пояснюється прагненням позбавити Росію можливості отримати військову перевагу. Такий підхід є частиною тактики, яка передбачає мінімізацію публічних обговорень теми постачань зброї.

Зазначається, що уряд Фрідріха Мерца повертається до старої практики, коли такі дані залишалися засекреченими. Як саме Бундестаг отримуватиме інформацію про нові постачання, поки що не відомо.

Як пише Tagesspiegel, на відміну від розгортання військ, схвалення парламентом для цього не є обов’язковим. Однак, імовірно, парламент буде проінформовано про постачання зброї на закритому засіданні Комітету оборони.

Джерело: Tagesspiegel

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.