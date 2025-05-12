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Ирина Гамалий, редактор сайта

Австрия выразила желание стать площадкой для переговоров Украины и РФ

Новий уряд Австрії
Фото: Getty Images

Австрия готова стать площадкой для проведения мирных переговоров по прекращению войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом говорится в интервью канцлера Австрии Кристиана Штокера для издания Euractiv.

Австрия готова принять мирные переговоры

В разговоре Штокер акцентировал, что стремится перенести возможные мирные переговоры по войне в Украине в Вену.

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 — Вена остается хорошим местом для переговоров по международным вопросам в будущем. Это также было бы возможным для войны в Украине, — отметил он.

По информации издания, Украина пока не поддержала эту инициативу из-за сомнений относительно соблюдения Австрией принципа нейтралитета в отношении России.

Переговоры в Турции: что известно

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции отверг предложение Украины, Соединенных Штатов и стран коалиции решительных об установлении режима прекращения огня с 12 мая.

Вместо этого он выступил с инициативой вернуться к переговорам в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. По его словам, диалог можно было бы продолжить именно с того момента, на котором остановились тогда.

Мировые лидеры раскритиковали подобную позицию Путина. По их мнению, такое заявление является попыткой выиграть время и не прекращать боевые действия.

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов участвовать в переговорах с Москвой, однако ключевым условием остается реальное прекращение огня именно с 12 мая.

В свою очередь, Турция подтвердила готовность выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает своего участия в потенциальной встрече в Стамбуле.

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Австрия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
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