Через диверсію спецслужб РФ: Польща закриває генконсульство у Кракові
Після доведення причетності російських спецслужб до підпалу рівно рік тому торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві Польща вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х.
Диверсія у Варшаві і закриття консульства РФ у Кракові
– Маючи докази того, що саме російські спецслужби вчинили ганебний диверсійний акт проти торговельного центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові, – наголосив дипломат.
Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві 12 травня 2024 року.
За його словами, доведено, що велика пожежа, внаслідок якої вщент згорів ТЦ у Варшаві, спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано.
У ТЦ розміщувалося понад 1 400 магазинів і точок обслуговування.