Через диверсію спецслужб РФ: Польща закриває генконсульство у Кракові

Після доведення причетності російських спецслужб до підпалу рівно рік тому торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві Польща вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х.

Диверсія у Варшаві і закриття консульства РФ у Кракові

– Маючи докази того, що саме російські спецслужби вчинили ганебний диверсійний акт проти торговельного центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові, – наголосив дипломат.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві 12 травня 2024 року.

Зараз дивляться

За його словами, доведено, що велика пожежа, внаслідок якої вщент згорів ТЦ у Варшаві, спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано.

У ТЦ розміщувалося понад 1 400 магазинів і точок обслуговування.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.