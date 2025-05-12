Рабочая партия Курдистана самораспускается после десятилетий конфликта с Турцией

Курдская группировка Рабочая партия Курдистана (PПK) объявила, что распускается и разоружается в рамках новой мирной инициативы с Турцией. Ее цель — положить конец вооруженному конфликту, который длится уже четыре десятилетия.

Об этом сообщает агентство AP News.

PKK объявила о самороспуске

Решение Рабочей партии Курдистана, которое обещает положить конец одному из самых длинных повстанческих движений на Ближнем Востоке, объявило информационное агентство Firat, близкое к группировке.

Сейчас смотрят

Это произошло спустя несколько дней после того, как РПК созвала партийный съезд на севере Ирака.

— В результате, деятельность, осуществлявшаяся под названием РПК, была официально прекращена, — говорится в заявлении.

Правящая партия Турции приветствовала это заявление “как значительный шаг на пути к цели создания Турции, свободной от терроризма”.

— Если терроризм будет полностью искоренен, это откроет дверь в новую эру, — написал представитель партии президента Турции Омер Челик в социальной сети X.

В феврале лидер РПК Абдулла Оджалан, который с 1999 года находится в заключении на острове близ Стамбула, призвал свою группу созвать съезд и официально принять решение о самороспуске.

Как пишет агентство, призыв 76-летнего Оджалана стал важным шагом на пути к завершению конфликта, который унес десятки тысяч жизней с 1980-х годов.

Курдская рабочая партия ведет борьбу против Турции за права курдов с 1984 года. В ходе боевых действий между РПК и турецкой армией погибли около 45 тыс. человек. Прекращение огня было объявлено в 2013 году, но мирный процесс провалился летом 2015 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.