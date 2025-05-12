Робітнича партія Курдистану саморозпускається після десятиліть конфлікту з Туреччиною

Курдське угруповання Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосило, що розпускається і роззброюється у межах нової мирної ініціативи з Туреччиною. Її мета – покласти край збройному конфлікту, що триває вже чотири десятиліття.

Про це повідомляє агентство AP News.

PПK оголосила про саморозпуск

Рішення Робітничої партії Курдистану, яке обіцяє покласти край одному з найдовших повстанських рухів на Близькому Сході, оголосило інформаційне агентство Firat, близьке до угруповання.

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Це сталося через кілька днів після того, як РПК скликала партійний з’їзд на півночі Іраку.

— В результаті, діяльність, що здійснювалася під назвою РПК, була офіційно припинена, – йдеться в заяві.

Правляча партія Туреччини привітала цю заяву “як значний крок на шляху до мети створення Туреччини, вільної від тероризму”.

— Якщо тероризм буде повністю викорінений, це відкриє двері в нову еру, – написав речник партії президента Туреччини Омер Челік у соціальній мережі X.

У лютому лідер РПК Абдулла Оджалан, який з 1999 року перебуває в ув’язненні на острові поблизу Стамбула, закликав свою групу скликати з’їзд і офіційно ухвалити рішення про саморозпуск.

Як пише агентство, заклик 76-річного Оджалана став важливим кроком на шляху до завершення конфлікту, який забрав десятки тисяч життів із 1980-х років.

Робітнича партія Курдистану веде боротьбу проти Туреччини за права курдів з 1984 року. Під час бойових дій між РПК і турецькою армією загинуло близько 45 тис. осіб. Припинення вогню було оголошено в 2013 році, але мирний процес провалився влітку 2015 року.

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