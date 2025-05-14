Послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против РФ: под прицелом нефтяные танкеры

Послы стран Европейского Союза в среду, 14 мая, согласовали новый 17-й пакет санкций против Российской Федерации.

17-й пакет санкций против РФ

Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

– Я приветствую договоренность о нашем 17-м пакете санкций против России. Мы продолжаем ограничивать доступ к технологиям боевых действий. И мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, которые преследуют цель перекрыть российский экспорт энергоносителей, — написала она в соцсети Х в среду.

Под прицелом российский теневой флот

Как пишет Bloomberg, дипломаты ЕС планировали в среду достичь политического согласия относительно пакета, сосредоточенного на борьбе с обходом нефтяных санкций из-за теневого флота российских танкеров.

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– Ожидается, что страны-члены ЕС достигнут предварительной договоренности относительно 17-го пакета санкций против России сегодня – накануне возможных переговоров между Россией и Украиной в Турции, – отмечает агентство.

Новые мероприятия, по данным источников Bloomberg, будут носить постепенный характер по сравнению с предыдущими раундами санкций.

Их цель – физические и юридические лица, помогающие Москве обходить введенные энергетические ограничения.

Санкции против 60 человек и более 150 судов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее подтвердила, что новый пакет готовят к принятию на заседании Совета ЕС на следующей неделе:

– Я надеюсь, что мы примем его на Совете ЕС по иностранным делам, который состоится на следующей неделе, – заявила Каллас.

Bloomberg сообщает, что в рамках пакета рассматривается возможность наложения ограничений на около 60 физических и юридических лиц, а также примерно на 150 судов.

В то же время, как пишет The Financial Times, в случае попытки Будапешта заблокировать продление санкционного давления Еврокомиссия может прибегнуть к альтернативным правовым инструментам, в частности — перенесению части ограничений, в том числе замороженных российских активов на сумму 200 млрд евро, на другую правовую основу.

Напомним, специальный представитель президента США по Украине, генерал Кит Келлог выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты готовы к внедрению нового пакета санкций против России, если возникнет такая необходимость.

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