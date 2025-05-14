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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Российский самолет Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии: НАТО подняло истребители F-16

Российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии
Фото: Getty Images

Вечером 13 мая российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии вблизи полуострова Юминда. Самолет Воздушных сил России пробыл там меньше минуты.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Министерства обороны Эстонии.

Истребитель РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский истребитель совершал полет без плана и с выключенным транспондером. Кроме того, во время нарушения воздушного пространства Эстонии самолет не выходил на связь с эстонской авиадиспетчерской службой.

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На инцидент отреагировали истребители F-16 португальских ВВС, которые сейчас находятся в Эстонии в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии. Они совершили разведывательный вылет.

В ответ на нарушение воздушного пространства российским самолетом, 14 мая эстонское дипломатическое ведомство вызвало представителя посольства РФ и передал ему ноту.

Как отметили в Генштабе, это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны России в 2025 году.

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Источник: Estonian Defence Forces

військовий літак, Естонія, літаки РФ, НАТО
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