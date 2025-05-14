Російський літак Су-35 порушив повітряний простір Естонії: НАТО підняло винищувачі F-16

Увечері 13 травня російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії поблизу півострова Юмінда. Літак Повітряних сил Росії пробув там менше ніж хвилину.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу Міністерства оборони Естонії.

Винищувач РФ порушив повітряний простір Естонії

Російський винищувач здійснював політ без плану і з вимкненим транспондером. Крім того, під час порушення повітряного простору Естонії літак не виходив на зв’язок з естонською авіадиспетчерською службою.

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На інцидент відреагували винищувачі F-16 португальських ВПС, які наразі перебувають в Естонії в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії. Вони здійснили розвідувальний виліт.

У відповідь на порушення повітряного простору російським літаком, 14 травня естонське дипломатичне відомство викликало представника посольства РФ і передало йому ноту.

Як зазначили в Генштабі, це було перше порушення повітряного простору Естонії з боку Росії у 2025 році.

Джерело: Estonian Defence Forces

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