Приглашение Зеленского на саммит НАТО зависит от решения Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет принимать решение относительно того, приглашать ли президента Украины Владимира Зеленского на саммит Североатлантического блока в Гааге.

Об этом сказал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп во время брифинга руководителей МИД стран НАТО в Анталии.

Генсек НАТО будет решать, приглашать ли Зеленского на саммит НАТО

— Я буду очень рад принимать президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге. Но вопрос о приглашении решает генеральный секретарь НАТО, — заявил Вельдкамп.

Глава дипломатического ведомства также отметил, что этот саммит станет одним из важнейших для НАТО. Главная тема встречи — увеличение расходов на оборону стран — членов Североатлантического блока.

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— Я считаю, это один из важнейших саммитов в новейшей истории НАТО, — сказал он.

Накануне СМИ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщили, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге, который планируют провести в конце июня.

Источник : Sky News

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