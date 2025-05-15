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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Запрошення Зеленського на саміт НАТО залежить від рішення Рютте

Марк Рютте
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ухвалюватиме рішення щодо того, чи запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт Північноатлантичного блоку в Гаазі.

Про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп під час брифінгу керівників МЗС країн НАТО в Анталії.

Генсек НАТО вирішуватиме, чи запрошувати Зеленського на саміт НАТО

– Я буду дуже радий приймати президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але питання про запрошення вирішує генеральний секретар НАТО, – заявив Вельдкамп.

Глава дипломатичного відомства також зазначив, що цей саміт стане одним із найважливіших для НАТО. Головна тема зустрічі – збільшення витрат на оборону країн – членів Північноатлантичного блоку.

Зараз дивляться

– Я вважаю, це один із найважливіших самітів в новітній історії НАТО, – сказав він.

Напередодні ЗМІ, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, повідомили, що США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який планують провести наприкінці червня.

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НАТО

Джерело: Sky News
Володимир Зеленський, Марк Рютте, Нідерланди, НАТО, Україна
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