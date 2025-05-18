РФ впервые задержала нефтяной танкер, вышедший из порта Эстонии

Сегодня Россия задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. Судно вышло из эстонского порта Силламяэ и направлялось через территориальные воды РФ.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Россия задержала нефтяной танкер Green Admire

Как отметил Департамент транспорта Эстонии, танкер принадлежит греческому судовладельцу — компании Aegean Shipping. Он транспортировал сланцевую нефть.

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Судно покинуло порт Силламяэ около 18:30 в субботу. Его маршрут проходил через российские территориальные воды до северной части Финского залива, согласно предварительно согласованному плану движения.

После этого, в соответствии с установленными судоходными путями, танкер должен был продолжить движение в западном направлении в Роттердам, который является конечным пунктом назначения.

Суда, выходящие из Силламяэ, обычно проходят через российские воды. Такой маршрут считался более безопасным для крупнотоннажных кораблей, поскольку позволяет избежать отмелей, которые есть в эстонских водах.

Эстония изменит морские маршруты

Прохождение этим путем было согласовано между Россией, Эстонией и Финляндией как рекомендованный безопасный вариант. Сейчас танкер находится на якоре вблизи острова Гогланд.

По данным Департамента транспорта Эстонии, такая ситуация произошла впервые. В будущем все суда, прибывающие в порт Силламяэ и покидающие его, планируют направлять исключительно через эстонские территориальные воды, чтобы избежать подобных инцидентов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подтвердил намерения изменить маршрут движения судов.

— Сегодняшний инцидент показывает, что Россия по-прежнему ведет себя непредсказуемо, поэтому в дальнейшем суда будут перенаправлены другим маршрутом, — отметил он.

Министр добавил, что уже проинформировал о ситуации союзников Эстонии.

Напомним, в апреле эстонские инспекторы задержали танкер Kiwala, который принадлежит к теневому флоту РФ. Это судно направлялось в российский порт Усть-Луга без флага. Во время проверки было зафиксировано 40 нарушений.

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