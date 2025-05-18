РФ уперше затримала нафтовий танкер, який вийшов з порту Естонії

Сьогодні Росія затримала нафтовий танкер Green Admire під прапором Ліберії. Судно вийшло з естонського порту Сілламяе та прямувало через територіальні води РФ.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Росія затримала нафтовий танкер Green Admire

Як зазначив Департамент транспорту Естонії, танкер належить грецькому судновласнику – компанії Aegean Shipping. Він транспортував сланцеву нафту.

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Судно залишило порт Сілламяе близько 18:30 у суботу. Його маршрут проходив через російські територіальні води до північної частини Фінської затоки, згідно з попередньо погодженим планом руху.

Після цього, відповідно до встановлених судноплавних шляхів, танкер мав продовжити рух у західному напрямку до Роттердама, який є кінцевим пунктом призначення.

Судна, що виходять із Сілламяе, зазвичай проходять через російські води. Такий маршрут вважався безпечнішим для великотоннажних кораблів, оскільки дозволяє уникнути мілин, які є в естонських водах.

Естонія змінить морські маршрути

Проходження цим шляхом було узгоджене між Росією, Естонією та Фінляндією як рекомендований безпечний варіант. Зараз танкер перебуває на якорі поблизу острова Гогланд.

За даними Департаменту транспорту Естонії, така ситуація сталася вперше. У майбутньому всі судна, що прибувають до порту Сілламяе та залишають його, планують спрямовувати виключно через естонські територіальні води, щоб уникнути подібних інцидентів.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також підтвердив наміри змінити маршрут руху суден.

– Сьогоднішній інцидент показує, що Росія, як і раніше, поводиться непередбачувано, тому в подальшому судна будуть перенаправлені іншим маршрутом, – зазначив він.

Міністр додав, що вже поінформував про ситуацію союзників Естонії.

Нагадаємо, у квітні естонські інспектори затримали танкер Kiwala, який належить до тіньового флоту РФ. Це судно прямувало до російського порту Усть-Луга без прапора. Під час перевірки було зафіксовано 40 порушень.

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