РФ ночью планирует запуск межконтинентальной ракеты РС-24 из комплекса Ярс – ГУР

В ночь на 19 мая армия РФ намерена осуществить “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Намерение РФ запустить ракету РС-24 Ярс

В ГУР убеждены: намерение РФ запустить ракету РС-24 Ярс в ночь на 19 мая является российской тактикой запугивания.

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Целью “учебно-боевого” запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс является демонстративное давление и запугивание Украины, а также государств — членов ЕС и НАТО.

По информации, имеющейся в распоряжении украинских разведчиков, приказ запустить ракету, оснащенную учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса получил расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Местом запуска выбрали район вблизи поселка Свободный Свердловской области РФ.

Что известно о ракете PC-24 Ярс

PC-24 Ярс расшифровывается как “ракета стратегическая-24 комплекса Ядерное ракетное сдерживание”.

По классификации НАТО такая ракета называется SS-27 Sickle B Mod 2.

РС-24 Ярс – это российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования.

Содержит раздельную головную часть с блоками индивидуального наведения.

Дальность полета этой трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тыс. км.

Свободный Свердловской области РФ на карте

Свободный – это поселок в Свердловской области РФ, где дислоцируется 42 ракетная дивизия, относящаяся к 31 ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

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