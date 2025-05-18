РФ ночью планирует запуск межконтинентальной ракеты РС-24 из комплекса Ярс – ГУР
В ночь на 19 мая армия РФ намерена осуществить “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Намерение РФ запустить ракету РС-24 Ярс
В ГУР убеждены: намерение РФ запустить ракету РС-24 Ярс в ночь на 19 мая является российской тактикой запугивания.
Целью “учебно-боевого” запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс является демонстративное давление и запугивание Украины, а также государств — членов ЕС и НАТО.
По информации, имеющейся в распоряжении украинских разведчиков, приказ запустить ракету, оснащенную учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса получил расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.
Местом запуска выбрали район вблизи поселка Свободный Свердловской области РФ.
Что известно о ракете PC-24 Ярс
PC-24 Ярс расшифровывается как “ракета стратегическая-24 комплекса Ядерное ракетное сдерживание”.
По классификации НАТО такая ракета называется SS-27 Sickle B Mod 2.
РС-24 Ярс – это российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования.
Содержит раздельную головную часть с блоками индивидуального наведения.
Дальность полета этой трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тыс. км.
Свободный Свердловской области РФ на карте
Свободный – это поселок в Свердловской области РФ, где дислоцируется 42 ракетная дивизия, относящаяся к 31 ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.
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