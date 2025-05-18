РФ уночі планує запуск міжконтинентальної ракети РС-24 із комплексу Ярс – ГУР

Уночі проти 19 травня армія РФ має намір здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 Ярс.

Про це 18 травня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Намір РФ запустити ракету РС-24 Ярс

У ГУР переконані: намір РФ запустити ракету РС-24 Ярс уночі проти 19 травня є російською тактикою залякування.

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Ціллю “навчально-бойового” запуску міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 Ярс є демонстративний тиск та залякування України, а також держав – членів ЄС і НАТО.

За інформацією, яка є в розпорядженні українських розвідників, наказ запустити ракету, оснащену навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу отримав розрахунок 433 полку 42 дивізії 31 армії Ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Місцем запуску обрали район поблизу селища Свободний Свердловської області РФ.

Що відомо про ракету PC-24 Ярс

PC-24 Ярс розшифровується як “ракета стратегічна-24 комплексу Ядерне ракетне стримування”.

За класифікацією НАТО така ракета має назву SS-27 Sickle B Mod 2.

РC-24 Ярс – це російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування.

Містить роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення.

Дальність польоту цієї триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тис. км.

Свободний Свердловської області РФ на карті

Свободний – це селище у Свердловській області РФ, де дислокується 42 ракетна дивізія, що належить до 31 ракетної армії Ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГУР

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