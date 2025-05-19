За содействие в ведении войны против Украины КНДР могла получить от РФ технологическую помощь для разработки новейшей ракеты класса “воздух-воздух”, об испытании которой на прошлой неделе заявил Пхеньян.

Такое мнение высказали военные Южной Кореи, пишет Yonhap.

Так, государственные СМИ Северной Кореи проинформировали, что лидер страны Ким Чен Ын руководил учениями летной группы ВВС, в ходе которых, по их данным, с истребителя МиГ-29 был осуществлен пуск новой ракеты класса “воздух-воздух”.

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КНДР могла получить от РФ технологии для разработки ракет

В свою очередь спикер южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Джун прокомментировал это сообщение и обнародовал фото и видео учений с изображением пусков ракет. Он заявил, что между появлением в армии КНДР нового технологического оружия и помощью РФ есть связь.

Спикер отметил, что Кремль мог предоставить Пхеньяну передовые технологии производства оружия в обмен на военную поддержку в российской войне против Украины, однако для выяснения масштабов и объемов соответствующей помощи со стороны РФ нужен дальнейший мониторинг и анализ информации.

Кроме того, Ли отметил, что Северной Корее может понадобиться немало времени для серийного производства таких систем вооружения и их развертывания в войсках для боевого использования.

К тому же, он не исключил, что демонстрация новой ракеты могла быть фейком, потому что в прошлом КНДР много раз пыталась обмануть своих противников, говоря о разработке нового оружия, а на самом деле из-за недостатка деталей и материалов вынуждена была останавливать разработки.

Издание пишет, что Южная Корея сама разрабатывает собственную ракетную систему класса “воздух-воздух” малой дальности и согласно планам Сеула исследовательский проект такой системы должен быть закончен до 2032 года, а на вооружение ее планируют поставить до 2035 года.

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