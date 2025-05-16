Из-за отказа Путина от переговоров: ЕС готовит бан на восстановление Северного потока

Усиление санкций Европейского Союза в отношении России из-за отказа российского диктатора Владимира Путина провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским будет включать, в частности, запрет на восстановление газопроводов Северный поток 1 и 2.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

Санкции против РФ из-за отказа Путина от переговоров с Зеленским

Ранее Путин предложил прямую встречу между Украиной и Россией в Турции, но сам на нее не прибыл. Это, по ее словам, свидетельствует об истинном убеждении диктатора, что он не хочет мира.

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— Поэтому нам приходится усиливать давление. И именно поэтому мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2. Он будет включать работу над включением в перечень большего количества судов российского теневого флота, а также снижение предельной цены на нефть, — сказала она.

Кроме того фон дер Ляйен отметила, что новые меры будут включать больше санкций против финансового сектора РФ.

Она добавила, что для нас это важно в стремлении к миру, поэтому следует усиливать давление на Путина, пока он не будет готов к миру.

Также во время брифинга в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо напомнила, что в августе 2022 года Россия приостановила поставки газа через Северный поток-1, а через несколько недель произошел инцидент, в результате которого часть газопровода была взорвана и с тех пор не работает три из четырех трубопроводов.

— Северный поток-2 никогда на самом деле не был лицензирован, поэтому сегодня газопроводы не работают. Зачем тогда это санкционировать? Потому что вы не знаете, что может произойти. Северный поток-1 можно было бы отремонтировать, Северный поток-2 теоретически можно было бы лицензировать, — сказала она.

Пиньо добавила, что идея заключается в том, чтобы отговорить любой интерес, особенно интерес инвесторов, от любой деятельности по Северному потоку в будущем.

Напомним, 16 мая в Стамбуле стартовали первые за три года прямые мирные переговоры России и Украины. К процессу присоединилась и Турция — встреча проходит при ее посредничестве.

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