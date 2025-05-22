В РФ отвергают возможность поездки Путина на переговоры в Ватикан — СМИ

Российские официальные лица не планируют поездки кремлевского диктатора Владимира Путина в Ватикан или куда-то еще для участия в мирных переговорах. Вместо этого россияне сосредоточены на технических переговорах, которые начались в Стамбуле 16 мая.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Мирные переговоры в Риме

По словам одного из собеседников, Кремль ожидает, что переговоры возобновятся в Стамбуле.

Сейчас смотрят

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что нет договоренностей о проведении следующего раунда переговоров именно в Ватикане. Европейские чиновники говорят, что обсуждается роль Ватикана как места проведения переговоров, которые могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять в них участие.

Импульс к посредничеству Папы Римского ускорился после того, как в понедельник во время двухчасового телефонного разговора между Трампом и Путиным не удалось добиться от России приверженности к перемирию. Украина и Европа ожидали, что Трамп усилит санкции против РФ, но вместо этого американский президент заявил, что Киев и Москва должны немедленно начать переговоры о прекращении огня.

— Ватикан в лице Папы Римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется! — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Поедет ли Путин в Ватикан

Тесно связанный с Кремлем политический консультант Сергей Марков заявил, что Путин не поедет в Италию из соображений безопасности, ведь Россия не рассматривает Ватикан как нейтральную сторону в войне.

Вопрос еще больше осложняется отношениями между Римско-католической церковью и Русской православной церковью во главе с патриархом Кириллом, который является активным сторонником Путина и войны в Украине. Встреча на Кубе между Кириллом и Папой Франциском в 2016 году стала первой встречей между лидерами Римско-католической веры и РПЦ после Великого раскола 1054 года.

Кроме того, Русская церковь выступает против привлечения Ватикана к мирным переговорам.

Италия признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина за его военные преступления в Украине — речь идет о похищении и депортации детей. Если бы Путин решился приехать в Италию, его бы там арестовали.

Переговоры в Стамбуле

Пятничная встреча в Стамбуле стала первыми переговорами лицом к лицу между Россией и Украиной после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Единственным весомым достижением этих переговоров было согласование провести обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Россия же продолжает настаивать на своих условиях — отдать ей четыре области, ни одна из которых не оккупирована полностью.

По словам трех человек, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров об условиях мирного соглашения.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.