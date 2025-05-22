У РФ відкидають можливість поїздки Путіна на переговори до Ватикану – ЗМІ

Російські офіційні особи не планують поїздки кремлівського диктатора Володимира Путіна до Ватикану або кудись ще для участі у мирних переговорах. Замість цього росіяни зосереджені на технічних переговорах, які розпочалися в Стамбулі 16 травня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

Мирні переговори у Римі

За словами одного зі співрозмовників, Кремль очікує, що переговори відновляться в Стамбулі.

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що немає домовленостей про проведення наступного раунду переговорів саме у Ватикані. Європейські чиновники кажуть, що обговорюється роль Ватикану як місця проведення переговорів, які можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти в них участь.

Імпульс до посередництва Папи Римського прискорився після того, як у понеділок під час двогодинної телефонної розмови між Трампом і Путіним не вдалося домогтися від Росії прихильності до перемир’я. Україна та Європа очікували, що Трамп посилить санкції проти РФ, але натомість американський президент заявив, що Київ і Москва повинні негайно розпочати переговори про припинення вогню.

– Ватикан в особі Папи Римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес почнеться! – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Чи поїде Путін до Ватикану

Тісно пов’язаний з Кремлем політичний консультант Сергій Марков заявив, що Путін не поїде до Італії з міркувань безпеки, адже Росія не розглядає Ватикан як нейтральну сторону у війні.

Питання ще більше ускладнюється відносинами між Римо-католицькою церквою і Російською православною церквою на чолі з патріархом Кирилом, який є активним прихильником Путіна і війни в Україні. Зустріч на Кубі між Кирилом і Папою Франциском у 2016 році стала першою зустріччю між лідерами Римо-католицької віри і РПЦ після Великого розколу 1054 року.

Крім того, Російська церква виступає проти залучення Ватикану до мирних переговорів.

Італія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який у березні 2023 року видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна за його воєнні злочини в Україні – йдеться про викрадення і депортацію дітей. Якби Путін наважився приїхати до Італії, його б там заарештували.

Переговори у Стамбулі

П’ятнична зустріч у Стамбулі стала першими переговорами віч-на-віч між Росією та Україною після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Єдиним вагомим досягненням цим переговорів було погодження провести обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Росія ж продовжує наполягати на своїх умовах – віддати їй чотири області, жодна з яких не окупована повністю.

За словами трьох осіб, близьких до Кремля, Росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів щодо умов мирної угоди.

Джерело : Bloomberg

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