Новые санкции США против РФ уже на этой неделе: WSJ узнало о планах Трампа

Президент США Дональд Трамп разочарован постоянными ударами РФ по Украине и медленными темпами мирных переговоров, поэтому рассматривает возможность введения санкций против Кремля уже на этой неделе.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с мнением американского лидера.

Пойдет ли Трамп на введение новых санкций против РФ

По словам одного из собеседников, вероятно, ограничения не будут включать новые банковские санкции, однако обсуждаются и другие варианты давления на Владимира Путина, чтобы заставить российского диктатора пойти на уступки за столом переговоров, в частности относительно 30-дневного прекращения огня.

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В то же время, как отмечает издание, Трамп также может решить не вводить новые санкции.

Кроме того, по данным источников, президент США устал от мирных переговоров и рассматривает возможность отказаться от них, “если последний толчок не сработает”.

— Непонятно, что произойдет, если США отойдут от мирного процесса, и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине, — пишет WSJ.

Собеседники издания говорят, что в течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению упрекнуть Путина за отказ согласиться на прекращение огня в Украине, а на него повлияли три ключевые мысли.

Прежде всего, это его неприязнь к президенту Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, якобы “поощряет дальнейший конфликт”, настаивая на санкциях, несмотря на то, что согласился на прекращение огня.

Кроме того, Трамп считал, что дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, а лишь усложнят усилия по восстановлению американо-российских экономических связей.

И последнее — президент США был убежден, что знает Путина, и что тот прекратит войну как личную услугу. Однако нежелание главы Кремля уступить испортило мнение Трампа о своем российском визави, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого тот отказался подписать соглашение о прекращении огня.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал президента РФ Владимира Путина сумасшедшим из-за масштабных обстрелов Украины и подтвердил намерение ввести новые санкции.

Источник : The Wall Street Journal

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