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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Коалиция дронов планирует предоставить Украине €2,75 млрд в 2025 году: Турция и Бельгия присоединяются к инициативе

fpv дрон безпілотник
Фото: Getty Images

Страны-участники международной коалиции дронов в этом году планируют направить в поддержку Украины 2,75 млрд евро.

Коалиция дронов направит в поддержку Украины 2,75 млрд евро

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Латвии.

В рамках состоявшегося в Риге международного саммита коалиции дронов министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о намерениях Турции и Бельгии присоединиться к коалиции.

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– Международная коалиция становится все сильнее – мы сможем доставить больше беспилотников в Украину, одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, ЕС и стран НАТО. Наша сила — в единстве, поэтому присоединение новых союзников к коалиции позволит нам предоставить Украине столь необходимую поддержку в борьбе с агрессором, — подчеркнул Спрудс.

В настоящее время членами коалиции являются 18 стран, среди которых Латвия, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швеция, Польша, Италия и другие.

С присоединением Бельгии и Турции количество стран увеличится до 20.

Министр также напомнил, что страны-члены уже аккумулировали около 180 млн. евро в совместном фонде под координацией Великобритании.

Эти средства предназначены для централизованной закупки беспилотных технологий, а также дополняются национальными инициативами каждого государства.

В 2025 году Латвия планирует направить 20 млн евро на закупку БПЛА, еще 10 млн — на проекты сотрудничества с украинскими производителями в рамках коалиции.

В прошлом году страна уже выделила аналогичную сумму и передала Украине около 5 тысяч боевых беспилотников.

С момента запуска инициативы 14 февраля 2024 г. во время 19-й встречи в формате Рамштайн, коалиция дронов стала одним из ключевых инструментов поддержки Украины.

Общая помощь только за 2024 год составила 1,8 млрд. евро.

В марте участники согласовали выделение 20 млн евро на закупку тактических разведывательных дронов ISR для нужд сил обороны Украины.

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