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Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

В Санкт-Петербурге горел стратегический завод Авангард: что известно о пожаре

Пожежа у Санкт-Петербурзі на заводі Авангард

В ночь на 29 мая произошел пожар на заводе Авангард в Санкт-Петербурге, который включен в перечень стратегических российских предприятий.

Пожар на заводе Авангард в Санкт-Петербурге

МЧС Санкт-Петербурга около 01:00 по местному времени сообщило о тушении пожара на территории завода Авангард, в частности в производственном здании на Кондратовском проспекте, 72.

По его данным, огнем было охвачено 100 кв. м на пятом этаже шестиэтажного здания.

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К ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

Там утверждают, что обошлось без пострадавших.

По состоянию на утро пожар на заводе локализован и ликвидирован.

До сих пор неизвестно, что вызвало возгорание. Но российские СМИ не связывают пожар с возможной атакой дронов.

В то же время некоторые из них пишут, что перед пожаром на Авангарде очевидцы слышали громкие взрывы.

Что известно о заводе Авангард

По данным из открытых источников, ОАО Авангард — крупное научно-производственное предприятие России по производству радиоэлектроники, микросхем и различных приборов, а также базовых конструкций для радиоэлектронной аппаратуры.

Имеет статус Федерального научно-производственного центра, внесено в перечень стратегических и системообразующих предприятий России.

Санкт-Петербург на карті

Фото: Google maps

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Фото: МЧС Санкт-Петербурга

Завод, Пожар, Росія, Санкт-Петербург
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