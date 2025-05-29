В Санкт-Петербурге горел стратегический завод Авангард: что известно о пожаре
В ночь на 29 мая произошел пожар на заводе Авангард в Санкт-Петербурге, который включен в перечень стратегических российских предприятий.
Пожар на заводе Авангард в Санкт-Петербурге
МЧС Санкт-Петербурга около 01:00 по местному времени сообщило о тушении пожара на территории завода Авангард, в частности в производственном здании на Кондратовском проспекте, 72.
По его данным, огнем было охвачено 100 кв. м на пятом этаже шестиэтажного здания.
К ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники и 41 человек личного состава.
Там утверждают, что обошлось без пострадавших.
По состоянию на утро пожар на заводе локализован и ликвидирован.
До сих пор неизвестно, что вызвало возгорание. Но российские СМИ не связывают пожар с возможной атакой дронов.
В то же время некоторые из них пишут, что перед пожаром на Авангарде очевидцы слышали громкие взрывы.
Что известно о заводе Авангард
По данным из открытых источников, ОАО Авангард — крупное научно-производственное предприятие России по производству радиоэлектроники, микросхем и различных приборов, а также базовых конструкций для радиоэлектронной аппаратуры.
Имеет статус Федерального научно-производственного центра, внесено в перечень стратегических и системообразующих предприятий России.
Фото: МЧС Санкт-Петербурга