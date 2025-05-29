У Санкт-Петербурзі горів стратегічний завод Авангард: що відомо про пожежу

У ніч проти 29 травня сталася пожежа заводі Авангард у Санкт-Петербурзі, який включено до переліку стратегічних російських підприємств.

Пожежа на заводі Авангард у Санкт-Петербурзі

МНС Санкт-Петербурга близько 01:00 за місцевим часом повідомило про гасіння пожежі на території заводу Авангард, зокрема у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72.

За його даними, вогнем було охоплено 100 кв. м на п’ятому поверсі шестиповерхової будівлі.

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До ліквідації пожежі залучалися 11 одиниць техніки та 41 чоловік особового складу.

Там стверджують, що обійшлося без постраждалих.

Станом на ранок пожежу на заводі локалізовано та ліквідовано.

Досі невідомо, що спричинило займання. Але російські ЗМІ не пов’язують пожежу з можливою атакою дронів.

Водночас деякі з них пишуть, що перед пожежею на Авангарді очевидці чули гучні вибухи.

Що відомо про завод Авангард

За даними з відкритих джерел, ВАТ Авангард – велике науково-виробниче підприємство Росії з виробництва радіоелектроніки, мікросхем і різних приладів, а також базових конструкцій для радіоелектронної апаратури.

Має статус Федерального науково-виробничого центру, внесено до переліку стратегічних і системоутворюючих підприємств Росії.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга

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