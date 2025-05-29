Приговорен к 20 годам: во Франции бывший хирург совершил насилие над почти 300 детьми

Во Франции суд приговорил бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека к 20 годам заключения за сексуальные преступления в отношении почти 300 детей. Это один из величайших процессов по делу о жестоком обращении с детьми в истории страны.

— 20-летний срок – максимальное наказание, предусмотренное французским законодательством за такого рода преступления, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отличие от США, где подобные приговоры суммируются и могут составлять сотни или тысячи лет, во Франции осужденным отбывают только самый возможный срок.

Жертвы под наркозом

Судебное разбирательство проходило в городе Ванн в течение трех месяцев.

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Многие дети на момент преступлений находились под наркозом или только выходили из него. Средний возраст пострадавших – около 11 лет.

Признал вину

Во время последнего выступления в суде Ле Скуарнек признал вину и отказался просить смягчить приговор. Его адвокат Максим Тессье заявил, что дело является “зеркалом системного сбоя” в здравоохранении, из которого должны сделать выводы не только медики, но и политики.

Ранее у Ле Скуарнека уже были две судимости. В 2005 году он был признан виновным в хранении детской порнографии, но это не помешало ему продолжить работу с детьми.

В 2020-м он получил приговор за сексуальное насилие над четырьмя несовершеннолетними, среди которых были две племянницы и соседская девочка.

Расследование дела продолжилось, и следователи обнаружили гораздо больше жертв – всего 299. Во время обыска полиция изъяла дневники и цифровые таблицы, где Ле Скуарнек подробно описывал преступления, отмечал имена, возраст, адреса детей и обстоятельства злоупотреблений.

Источник : The Guardian

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