Засуджений до 20 років: у Франції колишній хірург скоїв насильство над майже 300 дітьми

У Франції суд засудив колишнього хірурга Жоеля Ле Скуарнека до 20 років ув’язнення за сексуальні злочини щодо майже 300 дітей. Це один з найбільших процесів у справі про жорстоке поводження з дітьми в історії країни.

– 20-річний термін – максимальне покарання, передбачене французьким законодавством за такого роду злочини, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на відміну від США, де подібні вироки підсумовуються і можуть становити сотні або тисячі років, у Франції засуджені відбувають тільки найможливіший термін.

Жертви під наркозом

Судовий розгляд тривав у місті Ванн протягом трьох місяців.

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Багато дітей на момент злочинів перебували під наркозом або тільки виходили з нього. Середній вік потерпілих – близько 11 років.

Визнав провину

Під час останнього виступу в суді Ле Скуарнек визнав провину і відмовився просити пом’якшити вирок. Його адвокат Максим Тессьє заявив, що справа є “дзеркалом системного збою” в охороні здоров’я, з якого повинні зробити висновки не тільки медики, а й політики.

Раніше у Ле Скуарнека вже було дві судимості. У 2005 році він був визнаний винним у зберіганні дитячої порнографії, але це не завадило йому продовжити роботу з дітьми.

У 2020-му він отримав вирок за сексуальне насильство над чотирма неповнолітніми, серед яких були дві племінниці і сусідська дівчинка.

Розслідування справи продовжилося, і слідчі виявили набагато більше жертв – загалом 299. Під час обшуку поліція вилучила щоденники та цифрові таблиці, де Ле Скуарнек детально описував злочини, зазначав імена, вік, адреси дітей та обставини зловживань.

Джерело : The Guardian

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