РФ расплатилась с Ираном золотом стоимостью $104 млн за часть шахедов

Россия передала Ирану не менее 1,8 тонны золотых слитков общей стоимостью примерно $104 млн в качестве платы за дроны Shahed-136, которые собирали в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет американской аналитической организации C4ADS, получившей доступ к соответствующему контракту между сторонами.

РФ использует золото для расчета с Ираном

Согласно документам, 16 марта 2023 года стороны заключили соглашение о поставке 1 788 кг золота по цене $58,32 за грамм. Кроме этого, 5 апреля был подписан еще один договор, который предусматривает передачу дополнительных 2 067 кг золота. В то же время, как подчеркивают аналитики, детали второй поставки и факт ее реализации пока остаются неизвестными.

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Аналитики C4ADS отмечают, что использование золота как средства расчета позволило избежать операций в долларах США, которые могли бы быть заблокированы санкциями американского Минфина. Такой формат оплаты также обеспечивает большую конфиденциальность сделки.

Россия платит дирхамами и криптовалютой

Кроме золота, Россия применяла и альтернативные финансовые механизмы. Например, был зафиксирован случай перевода средств в дирхамах ОАЭ на банковский счет в Дубае. Соглашение было заключено в рамках свободных экономических зон Объединенных Арабских Эмиратов, которые известны упрощенным режимом регулирования финансовых операций и налоговыми льготами.

В отчете также упоминаются криптовалюты как один из инструментов расчетов. В частности, электронные письма свидетельствуют, что иранская компания SAS, которая находится под санкциями США, могла использовать криптовалюту для осуществления платежей.

В одном из писем, касающемся визита белорусского президента Александра Лукашенко в Иран в марте 2023 года, говорится об оплате услуг аэропорта криптовалютой Tether.

Основной маршрут поставки Shahed-136 пролегал через иранский порт Амирабад — оттуда дроны доставлялись по Каспийскому морю в Махачкалу.

Соглашение между Россией и Ираном

Аналитики отмечают, что после визита делегации из Алабуги в Иран в ноябре 2022 года стороны достигли ключевой договоренности, а во время визита иранских представителей в Россию в марте 2023 года был заключен контракт на поставку золота.

В апреле 2024 года США ввели санкции против Sahara Thunder за участие в цепи поставок иранских дронов в Россию. Власти США считают компанию прикрытием для иранских военных структур.

После введения ограничений Sahara Thunder объявила о начале процедуры ликвидации, однако аналитики предполагают, что на ее базе может появиться новая структура.

В то же время производство дронов на предприятии в Алабуге существенно выросло — за первые девять месяцев 2024 года там выпустили 5 760 беспилотников Shahed-136, что более чем вдвое превышает показатель за весь предыдущий год.

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