Глава Пентагона Хегсет впервые в истории пропустит заседание Рамштайн

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это заседание является важным для координации военной помощи Украине, и впервые за три года руководитель Пентагона пропускает это мероприятие.

Об этом пишут Politico и Associated Press.

Хегсет не будет присутствовать на встрече в формате Рамштайн

Как отмечает Politico, регулярные встречи министров обороны стран НАТО помогают согласовывать финансирование военной помощи Украине. Они стали ключевой частью западной поддержки Киева. Однако во время администрации Трампа США отступили от этой группы и дали лидерство Великобритании и Германии.

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В Пентагоне объяснили, что министр не сможет принять участие в заседании 4 июня из-за проблем с графиком. Он также не присоединится к встрече в онлайн-формате.

— График поездок госсекретаря Хегсета не позволил ему присутствовать на завтрашнем заседании UDCG. Соединенные Штаты сосредоточены на скорейшем прекращении войны в Украине на условиях, устанавливающих длительный мир — заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду главу Минобороны заменит посол США в НАТО Мэттью Уитакер.

Глава Пентагона прибудет в Брюссель вечером 4 июня

Министр обороны приедет в Брюссель только вечером в среду, 4 июня, уже после завершения заседания.

По сообщениям СМИ, Пит Хегсет планирует быть на встрече министров обороны НАТО в четверг, 5 июня.

Напомним, 4 июня состоится новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Участники соберутся в штаб-квартире НАТО.

Источник : Politico, AP

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