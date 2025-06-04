Глава Пентагону Гегсет уперше в історії пропустить засідання Рамштайн

Міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутній на зустрічі 50 міністрів оборони у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це засідання є важливим для координації військової допомоги Україні, та вперше за три роки керівник Пентагону пропускає захід.

Про це пишуть Politico і Associated Press.

Гегсет не буде присутній на зустрічі у форматі Рамштайн

Як зазначає Politico, регулярні зустрічі міністрів оборони країн НАТО допомагають погоджувати фінансування військової допомоги Україні. Вони стали ключовою частиною західної підтримки Києва. Однак під час адміністрації Трампа США відступили від цієї групи і дали лідерство Великій Британії та Німеччині.

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У Пентагоні пояснили, що міністр не зможе взяти участь у засіданні 4 червня через проблеми з графіком. Він також не долучиться до зустрічі в онлайн-форматі.

– Графік поїздок держсекретаря Гегсета не дозволив йому бути присутнім на завтрашньому засіданні UDCG. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому припиненні війни в Україні на умовах, що встановлюють довготривалий мир, – заявив прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу главу Міноборони замінить посол США в НАТО Меттью Вітакер.

Глава Пентагону прибуде до Брюсселя ввечері 4 червня

Міністр оборони приїде до Брюсселя тільки ввечері в середу, 4 червня, вже після завершення засідання.

За повідомленнями ЗМІ, Піт Гегсет планує бути на зустрічі міністрів оборони НАТО в четвер, 5 червня.

Нагадаємо, 4 червня відбудеться нова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Учасники зберуться в штаб-квартирі НАТО.

Джерело : Politico, AP

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