Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
Когда открывается продажа билетов на поезд: информация для путешествующих
На аэродромах РФ уничтожено не менее 13 самолетов — ЦПД
Нуждается в проверке
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Рыльск Курской области РФ атаковали дроны: что известно о “бавовне”

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

В ночь на 4 июня в российском городе Рыльск, что в Курской области, зафиксирована атака неизвестных беспилотников.

По сообщениям местных властей и региональных пабликов, ударам подверглись объекты военной инфраструктуры.

Атака беспилотников на Курскую область

Губернатор области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела якобы пострадала 66-летняя женщина.

Сейчас смотрят

Ее доставили в Курскую областную больницу, угрозы для жизни нет.

Накануне также сообщалось об ударе по башне водоснабжения и очистным сооружениям. Хотя объекты и стали целью, функционирование системы водоснабжения не было нарушено, отметил губернатор.

Взрыв также был слышен в селе Тереховка.

Российское Минобороны в свою очередь отчиталось, что за ночь противовоздушная оборона сбила семь неустановленных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • четыре — над территорией оккупированного Крыма;
  • два — над Курской областью;
  • один — в Белгородской области.

Напомним, в ночь на 2 июня Российскую Федерацию массированно атаковали ударные беспилотники.

Серию взрывов слышали в разных городах России, в частности, в Липецке и Курске.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Атака на Сумщину: РФ попала в завод по производству биоэтанола в Лебединской общине
РФ атакувала Сумщину

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеКурськРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь