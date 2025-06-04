Рыльск Курской области РФ атаковали дроны: что известно о “бавовне”
В ночь на 4 июня в российском городе Рыльск, что в Курской области, зафиксирована атака неизвестных беспилотников.
По сообщениям местных властей и региональных пабликов, ударам подверглись объекты военной инфраструктуры.
Атака беспилотников на Курскую область
Губернатор области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела якобы пострадала 66-летняя женщина.
Ее доставили в Курскую областную больницу, угрозы для жизни нет.
Накануне также сообщалось об ударе по башне водоснабжения и очистным сооружениям. Хотя объекты и стали целью, функционирование системы водоснабжения не было нарушено, отметил губернатор.
Взрыв также был слышен в селе Тереховка.
Российское Минобороны в свою очередь отчиталось, что за ночь противовоздушная оборона сбила семь неустановленных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- четыре — над территорией оккупированного Крыма;
- два — над Курской областью;
- один — в Белгородской области.
Напомним, в ночь на 2 июня Российскую Федерацию массированно атаковали ударные беспилотники.
Серию взрывов слышали в разных городах России, в частности, в Липецке и Курске.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.