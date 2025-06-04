Рыльск Курской области РФ атаковали дроны: что известно о “бавовне”

В ночь на 4 июня в российском городе Рыльск, что в Курской области, зафиксирована атака неизвестных беспилотников.

По сообщениям местных властей и региональных пабликов, ударам подверглись объекты военной инфраструктуры.

Атака беспилотников на Курскую область

Губернатор области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела якобы пострадала 66-летняя женщина.

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Ее доставили в Курскую областную больницу, угрозы для жизни нет.

Накануне также сообщалось об ударе по башне водоснабжения и очистным сооружениям. Хотя объекты и стали целью, функционирование системы водоснабжения не было нарушено, отметил губернатор.

Взрыв также был слышен в селе Тереховка.

Российское Минобороны в свою очередь отчиталось, что за ночь противовоздушная оборона сбила семь неустановленных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

четыре — над территорией оккупированного Крыма;

два — над Курской областью;

один — в Белгородской области.

Напомним, в ночь на 2 июня Российскую Федерацию массированно атаковали ударные беспилотники.

Серию взрывов слышали в разных городах России, в частности, в Липецке и Курске.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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