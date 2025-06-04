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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Рильськ Курської області РФ атакували дрони: що відомо про “бавовну”

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

У ніч на 4 червня в російському місті Рильськ, що у Курській області, зафіксовано атаку невідомих безпілотників.

За повідомленнями місцевої влади та регіональних пабліків, ударів зазнали об’єкти військової інфраструктури.

Атака безпілотників на Курську область

Губернатор області Олександр Хінштейн повідомив, що внаслідок обстрілу нібито постраждала 66-річна жінка.

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Її доставили до Курської обласної лікарні, загрози для життя немає.

Напередодні також повідомлялося про удар по вежі водопостачання та очисних спорудах. Хоч об’єкти й стали ціллю, функціонування системи водозабезпечення не було порушено, зауважив губернатор.

Вибух також було чутно у селі Терехівка.

Російське Міноборони зі свого боку звітувало, що за ніч протиповітряна оборона збила сім невстановлених безпілотних літальних апаратів літакового типу:

  • чотири – над територією окупованого Криму;
  • два – над Курською областю;
  • один – у Бєлгородській області.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Російську Федерацію масовано атакували ударні безпілотники.

Серію вибухів чули у різних містах Росії, зокрема у Липецьку та Курську.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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