Сколько у России Искандеров: что известно о ракетном арсенале РФ

Военная разведка Украины проанализировала остатки ракетного арсенала России и ее производственные возможности, чтобы оценить угрозу дальнейших атак. По запросу издания NV, в Главном управлении разведки МОУ предоставили обновленные данные о наличии ракет у врага.

Факты ICTV узнавали, сколько Искандеров в России.

Сколько в России Искандеров: ГУР

Сейчас, после украинской спецоперации Паутина, которая вывела из строя треть стратегической авиации РФ, The New York Times сообщила о вероятной подготовке Россией ответного удара. Вероятные цели — объекты энергетической инфраструктуры и гражданские объекты, атакованные беспилотниками и ракетами средней дальности.

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По данным ГУР, по состоянию на середину мая 2025 года РФ имела:

около 600 баллистических ракет Искандер-М,

почти 300 крылатых ракет Искандер-К.

Сколько Искандеров Россия производит ежемесячно

По информации ГУР, Россия регулярно обновляет свой ракетный арсенал. Ежемесячно государство-агрессор способно изготавливать примерно:

60-70 баллистических ракет Искандер-М;

20-30 крылатых ракет Искандер-К.

Сколько в России установок Искандер

В 2023 году, по информации из ежегодного отчета The Military Balance, арсенал России насчитывал около 150 пусковых установок для ракетных комплексов Искандер. Сейчас некоторые аналитики оценивают их количество до 160 единиц.

Чем опасны ракеты Искандер-М и Искандер-К

Искандер-М — это баллистическая ракета ближнего радиуса действия, которая летит по высокой траектории и способна менять направление во время полета, что затрудняет ее перехват. Ее дальность — до 500 км, скорость — более 2 км/с. Она несет мощную боевую часть (до 700 кг) и может быть оснащена кассетным или термобарическим зарядом. Главная угроза — молниеносное поражение целей, в том числе глубоко в тылу, а также сложность перехвата из-за маневренности.

Искандер-К — это крылатая ракета, запускаемая с той же платформы, что и Искандер-М. Ее дальность — также до 500 км, но она летит на малой высоте, огибая рельеф местности, что делает ее почти незаметной для ПВО. Она действует по схожему принципу с крылатыми ракетами типа Калибр. Основная опасность — скрытый подход к цели и точность поражения.

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