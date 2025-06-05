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Марина Терюханова, редактор ленты
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Сколько у России Искандеров: что известно о ракетном арсенале РФ

Сколько у россии Искандеров
Фото: Факти ICTV

Военная разведка Украины проанализировала остатки ракетного арсенала России и ее производственные возможности, чтобы оценить угрозу дальнейших атак. По запросу издания NV, в Главном управлении разведки МОУ предоставили обновленные данные о наличии ракет у врага.

Факты ICTV узнавали, сколько Искандеров в России.

Сколько в России Искандеров: ГУР

Сейчас, после украинской спецоперации Паутина, которая вывела из строя треть стратегической авиации РФ, The New York Times сообщила о вероятной подготовке Россией ответного удара. Вероятные цели — объекты энергетической инфраструктуры и гражданские объекты, атакованные беспилотниками и ракетами средней дальности.

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По данным ГУР, по состоянию на середину мая 2025 года РФ имела:

  • около 600 баллистических ракет Искандер-М,
  • почти 300 крылатых ракет Искандер-К.
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Інфографіка: Факти ICTV

Сколько Искандеров Россия производит ежемесячно

По информации ГУР, Россия регулярно обновляет свой ракетный арсенал. Ежемесячно государство-агрессор способно изготавливать примерно:

  • 60-70 баллистических ракет Искандер-М;
  • 20-30 крылатых ракет Искандер-К.

Сколько в России установок Искандер

В 2023 году, по информации из ежегодного отчета The Military Balance, арсенал России насчитывал около 150 пусковых установок для ракетных комплексов Искандер. Сейчас некоторые аналитики оценивают их количество до 160 единиц.

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Чем опасны ракеты Искандер-М и Искандер-К

Искандер-М — это баллистическая ракета ближнего радиуса действия, которая летит по высокой траектории и способна менять направление во время полета, что затрудняет ее перехват. Ее дальность — до 500 км, скорость — более 2 км/с. Она несет мощную боевую часть (до 700 кг) и может быть оснащена кассетным или термобарическим зарядом. Главная угроза — молниеносное поражение целей, в том числе глубоко в тылу, а также сложность перехвата из-за маневренности.

Искандер-К — это крылатая ракета, запускаемая с той же платформы, что и Искандер-М. Ее дальность — также до 500 км, но она летит на малой высоте, огибая рельеф местности, что делает ее почти незаметной для ПВО. Она действует по схожему принципу с крылатыми ракетами типа Калибр. Основная опасность — скрытый подход к цели и точность поражения.

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