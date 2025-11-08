С началом полномасштабной войны Россия активно обстреливает украинские города ракетными комплексами и оружием различных типов. Среди них есть оперативно-тактический комплекс Искандер.

5 июня 2025 года Вооруженные силы Украины совместно с СБУ и другими подразделениями нанесли удар по району, где находились подразделения ракетных войск российской армии и уничтожили один ОТРК Искандер, и вероятно, повредили еще две таких установки.

Факты ICTV собрали информацию об этих тяжелых ракетных комплексах Искандер.

Искандер — что это

ОТРК Искандер – это семейство комплексов: Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Э. Они являются разработкой Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломне Московской области.

Первый Искандер представили в августе 1999 года. Его основное назначение – уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника, а также важных объектов (мосты, склады) на расстоянии до 500 км.

В целом Искандеры считаются более мощным вооружением, чем, например, Калибр, и потенциально могут нести ядерные боеголовки.

В комплексах используются сверхманевренные баллистические ракеты со стелс-технологиями, а также ложными мишенями с целью обхода систем ПРО.

Искандер — дальность поражения

Эти оперативно-тактические ракетные комплексы могут использовать как крылатые, так и квазибаллистические ракеты.

Последние от обычных баллистических ракет отличает меньший радиус действия — от 500 до 1 тыс. км, что позволяет использовать их в региональных конфликтах.

Стоит отметить, что масса ракеты – 3,8 тонны, а боевой части – 480 кг, длина ракеты 7,2 м, а диаметр 920 мм. Максимальная высота траектории — 50 км. Минимальная дальность поражения – 50 км.

На вооружении армии РФ стоит Искандер-М – комплекс с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723.

Ранее издание The New York Times писало со ссылкой на американскую разведку, что баллистические ракеты комплексов Искандер-М, которые Россия выпустила по территории Украины, имеют приманки, способные обманывать радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Так, каждое из устройств имеет примерно 30 см длины, форму цилиндра белого цвета с оранжевым хвостом.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd — CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022

Обманка напичкана электроникой, выдает радиосигналы, способные заглушить радар противника, которые пытаются найти Искандер-М. Также приманка содержит источник тепла для привлечения входящих ракет.

Стоит отметить, что именно Искандеры в России называют главным оружием сдерживания против НАТО.

Применение Искандеров в Украине

Вероятно, именно с Искандеров нанесли удары по украинским аэродромах в самом начале вторжения 24 февраля 2022 года, и атаковали аэропорт в Житомире 27 февраля 2022 года.

По сообщениям военного руководства Украины, ракеты Искандер российская армия применяла при обстрелах Киева и других городов Украины. Например, в ночь со 2 на 3 марта Киев был обстрелян ракетами P-500 (9М728) из комплекса Искандер.

9 марта баллистическая ракета комплекса Искандер была запущена в направлении Краматорска. Ракета была сбита украинской ПВО.

14 марта войска РФ наносили удары по жилым массивам Харькова, в том числе ракетными комплексами Искандер, а утром 27 мая крылатая ракета этого комплекса была выпущена из Ростовской области и попала в казарму Национальной Гвардии Украины на территории Днепропетровской области.

Из Искандеров были обстреляны Днепр, Харьков, Славянск. А 16 сентября 2022 года подразделения ПВО Восток на Днепропетровщине уничтожили три крылатые ракеты Искандер-К.

Также враг применил Искандеры во время дневной атаки на Киев 29 мая 2023 года.

Ночью 1 июня 2023 года войска РФ совершили очередную атаку на Киев, применив десять крылатых и баллистических ракет типа Искандер, все они были уничтожены.

Также удар ракетой Искандер по городу Первомайский армия РФ нанесла 4 июля 2023 года. Во время обстрела пострадали 43 человека, 12 из которых – дети.

28 июля 2023 года Россия, предварительно, двумя ракетами Искандер атаковала многоэтажку в Днепре. Кроме жилого дома также было повреждено и здание Службы безопасности Украины. Кроме того, в результате удара есть пострадавшие.

5 октября 2023 года российские войска ударили по магазину-кафе в селе Гроза Харьковской области ракетой Искандер. В результате атаки погиб 51 человек.

Утром 6 октября 2023 года российские войска нанесли два удара по Харькову. В результате удара погиб 10-летний мальчик. Также известно о 25 раненых.

После атаки РФ на Киев 2 января, когда пострадала многоэтажка, были найдены обломки, являющиеся аналогом российского Искандер-М, которая имеет боевую часть в 500 кг и летит до 450 км.

07 февраля 2024 года осуществлялись пуски 3 ракет с ОТРК Искандер-М в направлении Харьковщины.

15 февраля 2024 года осуществлялись пуски 6 ракет Искандер-М и KN-23 в направлении северных и восточных областей (1 была сбита).

17 февраля 2024 года осуществлялся пуск 1 ракеты с ОТРК Искандер-М в направлении Запорожья.

14 февраля 2024 года и 18 февраля 2024 года осуществлялся пуск 1 ракеты с ОТРК Искандер-М в направлении Донецкой области.

16 февраля 2024 года осуществлялись пуски 3 ракет Искандер-М / KN-23 в направлении Полтавщины и Кировоградщины.

19 февраля 2024 года осуществлялся пуск 1 ракеты с ОТРК Искандер-М / KN-23 в направлении Кировоградщины.

17 апреля 2024 года утром россияне нанесли ракетный удар по Чернигову. По словам главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, враг ударил по городу тремя ракетами Искандер.

25 апреля 2024 года российские войска атаковали ракетой Искандер-М с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе, железнодорожный вокзал в Балаклее Харьковской области.

29 апреля 2024 российские войска ударили по Одессе баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. В результате атаки погибли пять человек, более 30 получили ранения.

