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Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Скільки у Росії Іскандерів: що відомо про ракетний арсенал РФ

Сколько у россии Искандеров
Фото: Факти ICTV

Військова розвідка України проаналізувала залишки ракетного арсеналу Росії та її виробничі можливості, щоб оцінити загрозу подальших атак. За запитом видання NV, у Головному управлінні розвідки МОУ надали оновлені дані щодо наявності ракет у ворога. 

Факти ICTV дізнавалися, скільки Іскандерів у Росії. 

Cкільки у Росії Іскандерів: ГУР 

Наразі, після української спецоперації Павутина, яка вивела з ладу третину стратегічної авіації РФ, The New York Times повідомила про ймовірну підготовку Росією удару у відповідь. Ймовірні цілі — об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільні об’єкти, атаковані безпілотниками й ракетами середньої дальності. 

Зараз дивляться

За даними ГУР, станом на середину травня 2025 року РФ мала: 

  • близько 600 балістичних ракет Іскандер-М, 
  • майже 300 крилатих ракет Іскандер-К.
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Інфографіка: Факти ICTV

Cкільки Іскандерів Росія виробляє щомісяця 

За інформацією ГУР, Росія регулярно відновлює свій ракетний арсенал. Щомісяця держава-агресор здатна виготовляти приблизно: 

  • 60–70 балістичних ракет Іскандер-М; 
  • 20–30 крилатих ракет Іскандер-К. 

Скільки в Росії установок Іскандер 

У 2023 році, за інформацією зі щорічного звіту The Military Balance, арсенал Росії налічував близько 150 пускових установок для ракетних комплексів Іскандер. Наразі деякі аналітики оцінюють їхню кількість до 160 одиниць. 

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Чим небезпечні ракети Іскандер-М і Іскандер-К 

Іскандер-М — це балістична ракета ближнього радіусу дії, яка летить по високій траєкторії та здатна змінювати напрямок під час польоту, що ускладнює її перехоплення. Її дальність — до 500 км, швидкість — понад 2 км/с. Вона несе потужну бойову частину (до 700 кг) і може бути оснащена касетним або термобаричним зарядом. Головна загроза — блискавичне ураження цілей, зокрема глибоко в тилу, а також складність перехоплення через маневреність. 

Іскандер-К — це крилата ракета, яку запускають із тієї ж платформи, що й Іскандер-М. Її дальність — також до 500 км, але вона летить на малій висоті, огинаючи рельєф місцевості, що робить її майже непомітною для ППО. Вона діє за схожим принципом із крилатими ракетами типу Калібр. Основна небезпека — прихований підхід до цілі й точність ураження. 

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